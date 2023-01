Spojené státy se přiklání k dodávce svých tanků Abrams Ukrajině. Administrativa Joea Bidena by dodávku těchto strojů napadené východoevropské zemi mohla oznámit tento týden, píše deník The Wall Street Journal s odkazem na nejmenované představitele americké vlády. Krok Washingtonu by tak umožnil dodávky tanků Leopard 2 ze strany Německa a dalších evropských zemí. Bílý dům informace deníku nechtěl komentovat. Podle agentury AP by rozhodnutí mohlo být zveřejněno ve středu, kdy se očekává, že dodávky tanků ohlásí i Německo.

Podle listu bude oznámení o poskytnutí amerických tanků součástí širší diplomatické dohody s Berlínem, která umožní dodávky tanků Leopard z německých zásob a od ostatních evropských zemí. Krok by tak urovnal spory o dodávkách tanků, které mezi spojenci, již podporují Ukrajinu, vznikly v posledních týdnech.

Možnou dodávku amerických tanků Ukrajině potvrdili nejmenovaní představitelé americké vlády také agentuře Reuters. Podle nich by oznámení mohlo zaznít nejdříve tento týden. Tyto zdroje ale nevěděly, zda padlo už definitivní rozhodnutí. Podle Reuters by souhlas s vysláním tanků představoval změnu v postoji Washingtonu, který ještě nedávno argumentoval proti poskytnutí této techniky Ukrajincům. Podle tehdejších vyjádření zástupců Pentagonu jsou tanky Abrams příliš těžké na výcvik a údržbu a navíc používají specifické palivo.

Změnu názoru Washingtonu na dodávky Abramsů Ukrajině potvrdily zdroje rovněž agentuře AP. Podle jednoho z nich poskytnutí tanků Washington oznámí ve středu, kdy by Berlín měl zveřejnit své rozhodnutí o dodávce tanků Leopard 2 Ukrajině. Od oznámení dodávky po poskytnutí Abramsů však mohou uplynout dlouhé měsíce, ne-li roky, a to i v případě, že americká armáda poskytne techniku ze svých skladů, dodává AP.

Podle The Wall Street Journal by dodávka měla obsahovat „významný počet“ Abramsů. O otázce Berlín a Washington intenzivně jednaly v uplynulém týdnu. Podle deníku zlom v jednání nastal minulý týden, kdy po telefonu jednali americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz.

V úterý večer web německého magazínu Der Spiegel uvedl, že Německo pošle Ukrajině tanky Leopard 2. Poslat je povolí i spojencům, jako je Polsko. Kancléř Olaf Scholz, který to dlouho odmítal, se ke kroku podle serveru odhodlal po měsících zvyšujícího se tlaku ze strany koaličních partnerů i zahraničních spojenců a konzultacích se Spojenými státy.