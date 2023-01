Byl podzim 2019 a v Berlíně se za téměř kulatým stolem v sídle jedné z německých politických nadací sešla zajímavá společnost k diskusi nad stavem východního křídla Severoatlantické aliance. Bylo tam několik aktivních vysokých důstojníků armád NATO, několik analytiků a stratégů z ministerstev zahraničí a různých think-tanků ze zemí střední Evropy včetně Česka a Německa a já jako jediný novinář pod podmínkou, že řečené použiji pouze jako podklad pro svoji práci a nebudu nikoho jmenovat.

Diskuse i příspěvky byly zajímavé, patrná byla snaha expertů z Česka, Polska či Lotyšska přesvědčit německé kolegy, že Rusko je opravdu vážná hrozba. Jeden z nich celodenní snažení pak shrnul slovy: „V Německu prostě není obecně sdílené povědomí, že Rusko je hrozba, takže udržet podporu pro východní křídlo bude složité. Hodnocení, co je hrozba, bude v Německu vždy jiné a to musíme my na východě vzít v úvahu.“