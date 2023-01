Evropskému potravinářskému maloobchodu už léta kraluje německá Schwarz-Gruppe, vlastnící diskontní řetězec Lidl a hypermarkety Kaufland. Podniká ale také v recyklaci odpadu, sama si vyrábí četné základní potraviny, a od loňska dokonce vlastní několik velkých kontejnerových lodí. A to není všechno. Nyní se pouští do byznysu, který by od prodejce potravin a vybraného průmyslového zboží čekal málokdo. V Německu totiž začíná nabízet firmám cloudové služby, tedy že jim bude „na dálku“ spravovat jejich databáze. Na globálním trhu v tomto odvětví dominuje se zhruba dvoutřetinovým podílem americká trojka Amazon (přes platformu AWS), Microsoft a Google.

