Stěžuje si na vyhrocenou volební kampaň. Kvůli výhrůžkám a nepřátelské náladě na mítincích také prezidentský kandidát a šéf ANO Andrej Babiš zrušil výjezd do Hradce Králové a od úterý až do voleb nepořádá žádnou cestu za voliči. Velkou roli v kampani přitom hrály právě jeho billboardy. Ty lidem podsouvaly, že zatímco on je diplomat, jeho soupeř – generál ve výslužbě Petr Pavel – by mohl zatáhnout Česko do války.

Podle právníků nicméně proti podobným útokům neexistuje rychlá právní obrana. A Pavlův tým také HN sdělil, že žádné právní kroky proti Babišovi v tuto chvíli neplánuje.