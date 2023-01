Po tvrdé volební porážce, která byla už třetí v řadě, řeší Andrej Babiš, co dál. Je zřejmé, že se ocitl ve slepé politické uličce. Jeho ANO je sice dlouhodobě nejsilnější formace, ale je mu to k ničemu. Nadpolovičního volebního zisku, aby mohl vládnout sám, v nynějším Česku nedosáhne, což si ověřil ve volbách prezidentských. A jeho koaliční potenciál je velmi omezený, což si ověřil už ve volbách sněmovních. Oligarchovi hrozí, že zůstane politickým kůlem v plotě. Sice kůlem pořádně masivním, ale to moc velká útěcha není.

Může Babiš tomuto politickému osudu uniknout? Těžko, přetěžko. Pokud zůstane v čele ANO, je rozšíření koaličního potenciálu jeho formace nemyslitelné. Po prezidentské kampani, kdy znechutil demokraty a urazil extremisty z SPD, se s ním nebude nikdo bavit. A pokud šéfem ANO nebude, tak brzy přestane existovat samotné ANO, protože je na něm zcela závislé. Vypadá to jako kvadratura kruhu.

Jedna možnost tady ale je, takže ji předložme jako pracovní hypotézu.