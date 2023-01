Před druhým kolem prezidentských voleb se poražený hradní kandidát Andrej Babiš snažil mobilizovat voliče, podle odborníků ale dosáhl pravého opaku. Vyhrocenou kampaní, za kterou ho v pondělí kritizovala Asociace public relations (APRA), si spíše uškodil. Zároveň neplatí, že by se 2,4 milionu hlasů pro něj mohlo reálně zopakovat v příštích sněmovních volbách hnutí ANO. Samotný Babiš se do těchto úvah pustil v pondělní MF DNES.

„Je to výborný výsledek. Je to víc hlasů, než dostala pětikoalice ve sněmovních volbách v roce 2021, a téměř o milion víc, než tehdy dostalo hnutí ANO. Pokud by se to propočetlo na tehdejší výsledek, tak by hnutí ANO mělo 44,35 procenta hlasů,“ uvažoval Babiš v novinách, které patří do jeho svěřenského fondu.