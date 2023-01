Pocovidový propad internetového nakupování jako by se doručování potravin netýkal. Online supermarket Rohlík, dominantní hráč zdejšího trhu, loni vyrostl o 33 procent na obrat 574 milionů eur (13,5 miliardy korun). Kromě Česka společnost působí v dalších čtyřech evropských státech, ale při expanzi do dalších zemí raději šlápla na brzdu.

Dopady inflace a nejistoty související s válkou na Ukrajině se do byznysu Rohlíku promítly i jinak. Tomáš Čupr, zakladatel a výkonný ředitel, potvrdil, že se firma ve druhé polovině loňského roku začala soustřeďovat na profitabilitu. „Ziskovost je nyní nejdůležitějším cílem, protože makroekonomická situace není nastavená na to, že by investoři chtěli do našeho oboru sypat další stovky milionů dolarů,“ řekl.

Rohlík v roce 2022 přilákal 1,5 milionu zákazníků, prodal jim 11 milionů objednávek a přidal k dosavadním zahraničním provozům v Budapešti, Vídni a Mnichově i Frankfurt a Bukurešť.

Konkrétní číslo hospodářského výsledku za celou Rohlik Group Čupr nezveřejnil. Podle jeho slov je skupina zisková v Česku a také těsně v Maďarsku, celkově je však v provozní ztrátě, neboť mohutně investuje do automatizace skladových procesů a expanze. „A to něco stojí. Kdybyste se dívali na první roky Facebooku, Googlu či Amazonu, mohlo by vám kvůli ztrátě připadat, že zítra ty firmy přestanou existovat. Ale tak to není, je to investice do růstu,“ komentoval to Čupr.

Rohlík se v pilotním provozu rozbíhá také v Miláně. Ostré spuštění ale firma radši pozdržela. „Hledáme tam naši unikátní pozici, abychom si byli jistí, že máme správný product-market fit,“ pomohl si anglickým výrazem Čupr a dodal, že letos by se služba Rohlíku měla spustit také v Madridu.

Do odhadování dalších míst se mu s odkazem na nejistý vývoj makroekonomických ukazatelů nechtělo, byť naznačil, že jedním z připravených trhů je také německý Hamburk. „Když bude investorské klima negativní, raději budu postupovat ze svých zdrojů pomaleji. Nechci se vrátit do bodu, v němž jsme byli loni v květnu,“ odkázal na poslední investiční kolo, které vyneslo 220 milionů eur, tedy 5,4 miliardy korun, a přišlo doslova za pět minut dvanáct. Čupr přiznal, že tehdy firmě zbývaly na účtu peníze na 17 dní. „Pomalejší pohyb dopředu je lepší než prudce brzdit.“

Rohlíku pomůže i nově zajištěné financování od konsorcia tří bank – České spořitelny, J&T Banky a BNP Paribas. Ty Rohlíku půjčily 45 milionů eur, což čtyřicetiletý podnikatel, který dříve vybudoval služby Slevomat a DámeJídlo, popisuje jako další posílení stability firmy: „To, že mladá a ryze česká firma dokáže získat takový kapitál, boří dosavadní představy bankovního financování.“

Podle Čupra by měl být Rohlík v příštím roce v zisku – s výjimkou nově přidaných měst – ve všech místech, kde působí. „To neznamená, že budeme růst pomalu. Chceme zopakovat tempo z loňského roku a dostat se na více než tři čtvrtě miliardy eur v obratu,“ zdůraznil.

Rohlík, založený v roce 2014, se předloni stal prvním českým jednorožcem, tedy mladou firmou s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Zmíněná loňská investice byla jedna ze tří nejvyšších do českých start-upů, která hodnotu firmy podle původních informací HN posunula na 1,6 miliardy dolarů. Celkové financování Rohlik Group tím přesáhlo 500 milionů eur. Čuprovi jako největšímu z vlastníků v majetkové struktuře patří podíl 44,79 procenta.

Přibrzdění původně narýsované ambiciózní expanze, pomalejší a dražší nástup automatizovaných systémů do skladů v kombinaci s přívalem špatných zpráv z ekonomiky vzbudily mezi investory Rohlíku mírnou nervozitu. Zejména u těch z oblasti private equity a family officů, kteří nejsou navyklí na vyšší míru nejistoty. „Došlo k menším roztržkám, ale není to nic zásadního. Špatné ekonomické klima se přežene a velké peníze dané do automatizace se začnou zhodnocovat,“ říká jeden z investorů pod podmínkou anonymity.

Čupr přikyvuje, že cítí změnu investorského chování. „Před rokem nám říkali: Hlavně ať jsme velcí. Dnes chtějí vidět, abychom byli velcí, ale především ziskoví,“ říká a věří, že je firma do dalších měsíců dobře připravená. „Rozhodně nejsme ve špatném stavu, naše zákaznická základna je stabilní. Lidé nás chtěli a milovali dávno před covidem, proto si věříme na další růst i po pandemii.“

Vedení Rohlíku se každopádně na cestě za profitabilitou pustilo do osekání zbytných nákladů, zatřáslo s manažerskou strukturou, zrušilo managementy v jednotlivých zemích a převedlo jejich velení do Prahy. Podle informací HN Čupr hledá finanční partnery pro jednotlivé trhy – zejména pro Německo, které se ukázalo přece jen jako velké sousto. V tomto směru se mluví o možném spojenectví s jedním z nejbohatších Čechů Jiřím Šmejcem či Danielem Křetínským.