Je to přesně rok, co se v Česku zrodil první start-up s hodnotou přes miliardu dolarů. Rohlík začal loňské prázdniny jako čerstvý jednorožec a do těch letošních vstupuje posílený o další obří investici, která valuaci online supermarketu, působícího ve čtyřech zemích, posunula podle informací HN na 1,6 miliardy dolarů.

Prudce rostoucí firma za posledních 12 měsíců prošla velkou proměnou – přibrala desítky nových zaměstnanců, zdvojnásobila tržby, spustila provoz v Mnichově a Frankfurtu, přestála nespokojenost části kurýrů a odhodlala se k mnohamiliardové investici do automatizace skladů. Při tom všem se chystá v rychlém sledu dobývat další evropská velkoměsta.

„Byl to intenzivní rok,“ říká pro HN Tomáš Čupr, zakladatel a nadále největší akcionář Rohlíku. Ve vlastnické struktuře, v níž je nyní více než deset investorů, mu patří podíl 44,79 procenta. „S expanzí je náročnější to celé uřídit. Jsou na to potřeba jiní lidé – ti, kteří umí řídit mezinárodní škálu. Ale zároveň to je dramaticky zajímavější než dělat byznys v jedné zemi.“

