Ať už se nám to líbí nebo ne, máme tu další případ, kdy luxus potvrzuje, že může nad krizemi ohrnovat nos. Ne že by se německá ekonomika již dostala do krize, ve třetím čtvrtletí stále ještě rostla, avšak na letošek už OECD prognózuje pokles...

30. 1. 2023 ▪ 2 min. čtení