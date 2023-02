Mezi známými sportovci řadu let platil Karel Klouda za veselého, byť poněkud rozlítaného společníka, kamarádského dobrodruha, který to uměl s luxusními auty jako málokdo. Populární „Kája“, jak mu říkali přátelé i jeho zákazníci, dokázal díky svým kontaktům zázraky – rychle sehnal nedostatkové modely od Mercedesu, Bentley či Ferrari a co víc – srazil jejich cenu pro své slavné klienty i o desítky procent oproti běžnému ceníku.

Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se