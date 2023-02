Kdo znečišťuje planetu emisemi skleníkových plynů, ten za to také musí platit. Právě takový princip se v Evropě vztahuje na většinu těžkého průmyslu. Za každou tunu vypuštěných emisí si musí společnosti na trhu koupit emisní povolenku, jejíž cena se v posledních týdnech pohybovala mezi 80 a 90 eury.

Nově bude podobný systém fungovat i pro sektor silniční dopravy. Na jeho vytvoření se dohodly evropské instituce po několika měsících náročných jednání. Systém obchodování s emisními povolenkami pro silniční dopravu a také pro budovy – označovaný jako ETS II – vstoupí v platnost na začátku roku 2027.

Za nákup povolenek nebudou odpovědni ani řidiči, ani majitelé vozů či dopravci, ale distributoři paliv. Politici i experti varovali už dříve, že distributoři zřejmě promítnou náklady spojené s nákupem povolenek do cen pohonných hmot pro spotřebitele. Nová legislativa proto obsahuje záruky, které mají zajistit, že nebudou extrémně drahé. Cena povolenky pro silniční dopravu by například nikdy neměla překročit 45 eur za tunu.

Podle předsedy výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu Pascala Canfina to znamená, že pro průměrné řidiče se zvedne cena pohonných hmot maximálně o 2 koruny za litr. „Ve skutečnosti bude tato cena mnohem nižší a v některých případech nebude činit nic,“ řekl pro Euractiv europoslanec z řad francouzských liberálů. Souhlasí s ním i německý europoslanec a křesťanský demokrat Peter Liese. Podle něj přinese tato povinnost ve většině zemí jen „velmi omezený dopad“ na cenu benzinu a nafty. Obavy z negativních účinků nemá ani české ministerstvo životního prostředí, které o novém systému emisních povolenek vyjednávalo v Bruselu.

Povolenkami to nekončí

Zmíněné poplatky se budou vztahovat na silniční dopravu zejména proto, že doprava zůstává jedním z mála sektorů, kde se nedaří snižovat emise. Proto se na dopravní odvětví nyní Evropa soustředí. Kromě platební povinnosti se chystají i další změny. Příkladem může být zákaz prodeje vozidel, která vypouštějí emise, plánovaný na rok 2035. Legislativa už je potvrzena všemi členskými zeměmi i Evropským parlamentem, nyní je tedy načase se na změny připravit a investovat do nových čistých technologií.

Na dveře klepe také nová emisní norma pro vozidla – Euro 7. Ta omezí výrobce osobních aut od roku 2025. Evropská komise již přišla s návrhem, ke kterému se nyní vyjadřují europoslanci i jednotlivé členské státy. I ona bude představovat pro výrobce nemalou zátěž.

Ať už jde o emisní povolenky, zákaz prodeje vozů s emisemi nebo zpřísnění norem, cíl veškeré nové evropské legislativy je zřejmý. Evropa zkrátka ustupuje od fosilních paliv, tedy nafty a benzinu, které způsobují nejen emise skleníkových plynů, ale i vážné znečištění ovzduší.

„V Evropě neustále roste objem automobilové dopravy, což představuje značnou zátěž pro zdraví lidí,“ upozorňuje Jan Dusík, vedoucí sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí. Říká také, že Česko dostane na proměnu dopravy velký objem finančních prostředků. Ty by měly lidem i firmám umožnit zbavit se emisně náročných vozů a zakoupit si elektromobil nebo využívat jiné alternativní prostředky.

Kdo bude mít nárok na dotace

V současné době se pod Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost připravují dotace pro malé, střední i velké firmy na nákup elektrických vozidel, stejně jako dobíječek pro vlastní potřebu. Kvůli zmatkům v nastavování pravidel však zatím není jasné, kdy se podnikatelé dočkají. K dispozici zde přitom měla být skoro miliarda korun.

Možnost získat unijní peníze mají ale i běžní lidé, a to konkrétně na nabíječky pro elektromobily do rodinných či bytových domů. V rámci programu Nová zelená úsporám, který je financován z českého Národního plánu obnovy, můžou při nákupu ušetřit až 60 000 korun. Do budoucna by vláda podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU‑ČSL), který dočasně řídí resort životního prostředí, chtěla pro domácnosti zajistit evropské dotace přímo na nákup elektromobilů, a to z nového Sociálního fondu pro klimatická opatření. Není ale jasné, jestli se to podaří.

Z auta do autobusu

Finance z evropských fondů podpoří ale i rozvoj hromadné dopravy, která by měla být pro lidi dostatečně lákavou alternativou. Integrovaný regionální program v letech 2021–2027 nabízí obcím, městům nebo krajům peníze mimo jiné na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. K tomu budou mít i zdroje na výstavbu dobíječek. K dispozici je tady okolo 20 miliard korun, řada dotačních výzev už běží. Města tak mohou očistit svůj zastaralý vozový park.

Veřejná doprava zároveň těží z Operačního programu Doprava, který se dlouhodobě zaměřuje hlavně na silnice a železnice. Z celkových asi 26 miliard korun půjde část financí na infrastrukturu pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva, a to konkrétně ve městech nad 40 000 obyvatel. V současné době se dá žádat o dotace na vodíkové plnicí stanice, elektromobilita by měla následovat.

Proměny dopravy Stáhněte si přílohu v PDF

Mozaiku opět doplňuje Národní plán obnovy. V červnu loňského roku se spustil dotační program Elektromobilita ve veřejném sektoru s balíkem 600 milionů korun. Za zmínku stojí fakt, že na tyto peníze vedle krajů, obcí či státních organizací mají nárok i školy nebo neziskovky. U sociálních služeb dokonce platí, že se proplatí 100 procent nákladů na nový elektromobil.

Další peníze na čistou mobilitu mají přijít z Modernizačního fondu. Program TRANSGov podpoří veřejnou dopravu, zatímco program TRANSCom je věnován podnikatelům. Jejich osud ale v současné chvíli není jasný, na dotační výzvy se čeká.

Peněz na proměnu dopravy tak bude mít Česko více než dost. Stejně tak to ale bude i s povinnostmi. Jak upozorňuje Dusík, cíle na evropské úrovni jsou jasně dané a nyní se musí Česko zaměřit na to, aby využilo peníze efektivně a svou dopravu emisí skutečně zbavilo. Pokud tak neučiní a zůstane nadále závislé na fosilních palivech, mohlo by se to státu i jeho občanům razantně prodražit.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Proměny dopravy.