Takzvanou rychlou módu, jejíž cesta z návrhářské dílny přes výrobu na pulty obchodů trvá jenom pár týdnů, začali razit jako první a získali náskok. Ale v poslední době se v nadnárodním oděvním řetězci Hennes & Mauritz (H&M) zabývají opačným problémem. Firma sídlící ve švédském Stockholmu ztrácí část trhu vpádem čínské ryze internetové firmy Shein, nechvalně proslulé plagiátorstvím, i růstem španělského řetězce Inditex, jenž se stal lídrem.

Experti poukazují na to, že se druhý největší oděvní řetězec na světě nabídkou ne vždy dobře trefuje do vkusu zákazníků. Rodina Perssonova, jedna z nejbohatších ve Švédsku, která H&M Group od jejího založení v roce 1947 nepřetržitě vlastní, proto do svých služeb, jak je to v oboru běžné, povolala několik celebrit ze světa zábavy a sportu. Od minulého měsíce za švédský rodinný podnik „kope“ pětatřicetiletá dánská fotbalistka afghánského původu Nadia Nadimová, hrající v současné době v americké národní ženské lize za klub Racing Louisville FC. Dříve oblékala dresy Manchesteru City a Paris Saint-Germain.