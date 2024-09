Je to příběh doby covidové a postcovidové, ale taky záchrany zbytků českého tradičního průmyslu. Cenu pro Volkswagen Firmu roku 2024, kterou společně vyhlašují i Hospodářské noviny, se v Pardubickém kraji stala oděvní značka CityZen. Společnost v době kolem epidemie covidu-19 začala vyrábět speciální oblečení, které je odolnější proti špíně nebo pocení. A inspiruje i tím, jak z vyloženě skromných startupových začátků rychle přešla do normálního byznysu. Loni vykázala tržby kolem 190 milionů korun a dál expanduje.

Na první místo v soutěži Moneta Živnostník roku 2024 pak porota zvolila pěstitelku levandule Olgu Pospíšilovou. Ženu, která vyměnila manažerskou pozici v obchodě se stavebninami za východočeské políčko po dědovi. A na něm začala pěstovat svou milovanou levanduli: od semínek až po produkty z ní – dekorativní, gastronomické i pomocníky do domácnosti.

Paní Levandulová: Vnučka „kulaka“ utekla na pole z Vídně

Příběh Olgy Pospíšilové u poroty bodoval nejen samotným podnikáním, ale i příběhem, který se za ním skrývá. Budovala si kariéru manažerky v obchodních řetězcích v Rakousku, ale pak se rozhodla vrátit. A středobodem se stalo pole, které kdysi její rodině zabavili komunisté.

Místo aby ho použila na nějakou obvyklou činnost, osázela ho postupně levandulí. A pole mezi Skutčí a Hlinskem je dnes i ze satelitních snímků jasně zřetelné – trsy rostlin a fialových květů si nejde moc splést s ničím jiným.

Po několika letech má vlastní e-shop plný levandulových produktů. A radí i malým pěstitelům.

„Nechtěla jsem jít cestou takové té klasické zážitkové farmařiny, kam se lidé jezdí podívat, jak se krmí slepice. Jsem tu spíš pro další pěstitele, ráda poradím,“ vysvětluje Pospíšilová.

„Opustit komfortní zónu a stát se zemědělcem, to je životní příběh s láskou k levanduli. Vítězka ho předává do svého okolí nejen prodejem krásných produktů, ale snaží se i vzdělávat se zaměřením na děti,“ uvedla za porotu Veronika Morávková z Moneta Money Bank.

Co v jejím podnikání čerstvé ocenění změní? „Hodně mě to překvapilo. Nemyslím si, že bych z toho měla něco vytěžit, je to spíš ocenění toho, v co jsem věřila. Svému políčku zůstanu věrná i dál,“ pousmála se čerstvá vítězka.

Stříbro získala Jana Mládková, která navrhuje a vyrábí dámské oděvy se zaměřením na nadměrné velikosti. Na třetím místě se umístil Michal Branda, který založil platformu věnující se doučování všech předmětů základních i středních škol a přípravě na přijímací zkoušky.

CityZen: od nápadu ke stamilionovým tržbám za pět let

Firmou roku v Pardubickém kraji potom porota zvolila kometu českého oděvního průmyslu. Chrudimská firma CityZen vsadila na textil s vysokou přidanou hodnotou – deklaruje, že na něm není vidět pot ani ušpinění. Na cenách to sice je znát, ale zájem zjevně je. I o tričko za tisícovku nebo košile za 3500.

„Je to firma, která je velmi dobře známá nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Má zde v regionu velkou podporu lidí. Jejím viditelným a primárním znakem je udržitelnost z pohledu úspory vody i energií, což je velmi sympatické,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.

Celou trasu od začínající firmičky k etablované značce s 50 pracovníky a tržbami kolem 190 milionů přitom absolvovala během pouhých pěti let.

Krom vlastních lidí zaměstnává i několik dalších tradičních českých textilek, které dlouhodobě bojují o přežití a kterým zadává výrobu.

„Když jsme začínali, chodili za mnou kovaní textiláci a říkali: Pavle, děláš to blbě. Ale v kombinaci se štěstím jsme se někam dobrali. Pomohl nám marketing a to, že jsme tomu věřili,“ řekl HN po vyhlašování šéf CityZenu Pavel Hrstka. „V podnikání je to s důvěrou ve vlastní byznys někdy trochu horská dráha. My v jednu chvíli věřit začali a tehdy se to rozjelo,“ dodal.

Druhé místo obsadila společnost Alukov, výrobce zastřešení pro bazény, terasy a vířivky. Bronz si odváží firma Sanela, která vyvíjí a vyrábí bezdotykovou sanitární techniku.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2024 a Moneta Živnostník roku 2024 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.