Lepší je mít vyrovnaný rozpočet a euro třeba v roce 2014 než deficit 2,9 procenta HDP a euro o pár let dříve, zaznělo v anketě Hospodářských novin před 15 roky. Tehdy byla koruna přesně o polovinu mladší, než je nyní. Výrok má, bráno z dnešní perspektivy, překvapivého autora. Je jím Aleš Michl, který tehdy časově silně omezenou budoucnost české měny komentoval jako analytik jedné středně velké banky.

V dnešní pozici guvernéra ČNB by Michl samostatné koruně perspektivu dlouhou jen pár let nepředpovídal. Neplyne to jen ze změněné role. Náhled na důležitost vlastní měny změnila i řada politiků a koneckonců i velká část veřejnosti. A i když příznivci eura nevymřeli, stále přicházejí s návrhy, jak se k velkému měnovému bloku připojit během pár let, a současná vysoká inflace jejich pozici zdánlivě posiluje, je docela pravděpodobné, že éra koruny zdaleka nekončí. O důvod víc připomenout si její novodobé kořeny a klíčové okamžiky formující i dnešek.