Svůj záměr kandidovat do čela Svazu průmyslu a dopravy ohlásil Bohdan Wojnar poprvé v tomto rozhovoru pro HN. Bývalý prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), který většinu svého profesního života spojil se Škodou Auto, by do Svazu průmyslu rád více zapojil start-upy a malé podniky.

„Je nutné zlepšit spolupráci mezi menšími a velkými firmami, aby mezi nimi nebylo přílišné pnutí a členská základna neměla pocit, že se bere ohled jen na velké hráče. Zajímavá a důležitá může být i provázanost na začínající podnikatele, stejně tak i na vysoké školy, které jsou také mezi členy,“ uvádí Wojnar.