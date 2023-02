Největší tuzemská stavební společnost Metrostav obhájila to, že před třemi lety vyčlenila část svého podniku, aby obešla hrozící zákaz získávat veřejné zakázky. Ty jsou hlavním zdrojem jejích příjmů. Poté, co ji prvoinstanční soud kvůli účasti na korupční kauze kolem bývalého hejtmana Davida Ratha na tři roky odstavil od zakázek z veřejných peněz, založila dceřinou firmu Metrostav Infrastructure, aby se jejím prostřednictvím dál mohla hlásit do veřejných tendrů. Převod napadla konkurenční společnost Eurovia. Městský soud v Praze ale její žalobu ve středu zamítl. Eurovia se může odvolat.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se