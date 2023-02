Neexistují dvě krize, které by byly stejné. I proto většinou vlády a centrální banky bojují s minulou bitvou a ta nová je zaskočí. Určitě by se dala vymyslet spousta dalších mouder o aktuální situaci, kdy sice pozorujeme vysokou inflaci, s níž bojuje s různým úspěchem celý svět, očekávaný propad ekonomiky se ale změnil v „technickou recesi“, tedy v něco, čeho by si už měl člověk všímat.

Všimnout si lze také toho, že se nám tu vedle halasných novinových titulků o desítkách tisíc lidí, jež propouští technologické giganty, krčí čísla o nezaměstnanosti: Spojené státy ohlásily naprosto nečekaný vzestup zaměstnanosti, stovky tisíc volných míst stále poptává cestovní ruch, zábavní průmysl i státní správa. V Česku, kde se inflace i recese projevuje víc, je nezaměstnanost stále velmi nízká.