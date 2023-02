Nejistota kolem investice do výroby vodíku v Evropě je pryč. Dosud nebylo jasné, co bude Evropská komise považovat za preferovaný i různými dotacemi podporovaný zelený vodík. Od pondělí jsou pravidla na stole a europoslanci i národní vlády mají čtyři měsíce na to, aby je pro celou EU přijali, nebo odmítli.

Komise se rozhodla označit za zelený takový vodík, který je vyroben v elektrolyzérech využívajících obnovitelné zdroje energie – tedy nejčastěji soláry a vítr. Do kategorie RFNBO (renewable fuels of non-biological origin) se počítá ještě vodík vyrobený s pomocí čpavku, metanolu nebo syntetické náhrady benzinu a nafty.