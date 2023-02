Kdo by nechtěl co nejvyšší důchody. A také co nejnižší daně. Pro sebe, své rodiče i své děti. A samozřejmě i pro všechny ostatní. Není to ale možné. Relativně vysoké důchody nelze dlouhodobě platit z relativně nízkých daní, do kterých zde počítám sociální pojištění a ostatní odvody. Co s tím?

Je třeba se k tomu postavit čelem a nestrkat hlavu do písku. Již dnes víme, že udržitelně financovat důchody bude v budoucnu náročnější, než je tomu dnes. Vyplývá to z demografických faktů a našeho tzv. prvního, průběžného důchodového pilíře. Například v roce 2020 se narodila zhruba polovina dětí, než kolik bylo novorozeňat v roce 1975. A tak tato jedna mladší a méně početná generace bude po roce 2040 přispívat na důchody té výrazně početnější.