Současní důchodci se nemusí obávat, že by vláda chtěla změnit mechanismus valorizace důchodů, při současném zdražování to ani není možné, pravil loni v srpnu pro deník Právo ministr financí Zbyněk Stanjura. A připomněl, že to byla právě jeho ODS, která se zasadila o to, že pro provedení mimořádné valorizace stačí, aby součet meziměsíční inflace překročil pět procent, nikoliv původních deset.

Jen pro doplnění, loni v létě meziroční inflace překročila 17 procent.