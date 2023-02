Praxe, zkušenosti, znalosti, flexibilita, inzeráty na pozice v nově vznikající státní Digitální agentuře překypují slovy a nároky, jež se běžně vyskytují v soukromém sektoru. Žádnou soukromou firmu ovšem nenapadne, aby hledala pracovníka IT za cca třicet tisíc hrubého.

Když se o vzniku agentury hovořilo, odborníci z IT upozorňovali, že hlavním problémem bude nedostatek zaměstnanců a jejich cena. Zkušené IT pracovníky dost těžko shání i soukromé firmy a stát je rozhodně nepřeplácí. I proto už loni mluvil předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš o nutnosti změnit tabulkové platy, aby se lidé nemuseli outsourcovat do státních IT podniků. A teď toto téma otevřel s lidoveckým ministrem práce Marianem Jurečkou.

Cílem je tzv. transformace tabulkových platů důležitých povolání, přičemž aktuálně jsou důležití IT pracovníci.