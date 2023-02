V dobách před ruskou válkou na Ukrajině byl polský podnikatel Mateusz Wodziński, na Twitteru působící pod přezdívkou Exen, známý hlavně fantastickými fotografiemi divoké zvěře z Bělověžského pralesa, na jehož okraji u hranice s Běloruskem žije. Po začátku ruské invaze se proměnil v dodavatele použitých terénních vozů s pohonem 4x4 pro ukrajinskou armádu.

„To nejsou moje auta, já dal jen to první. To je zásluha lidí, kteří posílají peníze na konto,“ říká Exen v jednom z rozhovorů, které dal loni, když převážel auta do Kyjeva. Do letošního 22. února vybral na transparentní konto v přepočtu téměř devět milionů korun. Za ně upravil, vybavil a dovezl na Ukrajinu přímo bojujícím jednotkám 52 terénních vozů. Když minulý týden na Twitteru vyhlásil, že potřebuje jednoho řidiče, který auto doveze do Kyjeva, během několika minut se mu přihlásilo 100 lidí.