Pro automobilový průmysl měl být rok 2023 návratem na předcovidová čísla. Rokem, kdy naplno odezní čipová krize, automobilky budou mít dost dílů a nebudou zastavovat výrobu. Celý dodavatelský řetězec měl běžet jako namazaný stroj a atakovat výrobní čísla roku 2019. Alespoň tak to koncerny slibovaly dodavatelům. Realita je však úplně jiná, opačná. A to až tak, že lidé v oboru předvídají krachy firem do konce první poloviny roku.

Největší domácí automobilka Škoda Auto kvůli nedostatku dílů i letos ruší týden co týden některé výrobní směny. Kolínský závod japonské Toyoty se v únoru zastavil úplně, protože neměl čipy, a rozjel se až poslední den v měsíci. Čeští dodavatelé doplácejí na zrušené objednávky a logistické řetězce se ani po třetím roku krize nevrátily do stavu před pandemií. Navíc na ně dopadají vysoké ceny energií a materiálů, které jim některé automobilky nejsou ochotné promítnout do vyúčtování.