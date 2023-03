Vysoké úrokové sazby v Česku způsobují výrazný pokles zájmu o hypotéky. Klienty to nutí hledat jiné cesty, jak si zajistit levnější financování vlastního bydlení. Jednu z alternativ představují hypotéky poskytované v eurech. Úroky z nich jsou nyní v průměru zhruba o dva až tři procentní body nižší než u korunových úvěrů, což může zlevnit měsíční splátku i o několik tisíc korun.

To je atraktivní nejen pro klienty uvažující o novém úvěru, ale také pro ty, kteří chtějí u svých měsíčních splátek pocítit skokové zvýšení tuzemských sazeb co nejméně. Žadatelé však musí počítat s tím, že v Česku poskytují eurohypotéky jen tři finanční domy, a to jen lidem s příjmem v eurech. A také, že atraktivita útěku k těmto úvěrům se může v čase snižovat.