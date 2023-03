Oprava ucpaného odpadu se klidně může vyšplhat i na dvacet tisíc korun, nový facelift celé koupelny jde do statisíců. Když je něco potřeba opravit v našem bytě, je jasné, kdo to nakonec zaplatí. Co ale dělat, když jsme v nájmu? Kolik nám může majitel naúčtovat? Nechá si kauci, která je ale výrazně vyšší než škoda? Vyplatí se vůbec investovat do cizího?

Z pozice majitele se pak nabízejí otázky, jestli nájemník uteče bez zaplacení a kauce opravu za (jím) zdemolovaný byt zdaleka nezaplatí. A co dělat v případě havárie, když je v bytě neplatič? A vůbec, jak se zbavit neplatiče rychle, aby výsledná škoda nešla do desítek a stovek tisíc?