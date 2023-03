Zdánlivě nenápadná bílá sanitka je elitní auto. A zcela určitě jedna z nejznámějších sanitek, objevila se na fotografiích a videích po celém světě. Svých pět minut slávy na úrovni celebrity zažila pouhé dva měsíce po tom, co ji Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) ve Střešovicích zařadila do provozu. Na podzim 2021 vezla dnes už bývalého prezidenta Miloše Zemana z lánského zámku do nemocnice.

Na půldruhého roku starou událost šéf řidičů-záchranářů v ÚVN Radek Šmída nechce moc vzpomínat, vnímá to jako bulvární epizodu, a navíc nechce prozrazovat detaily, které se nehodí zveřejňovat. „Zavolalo mi vedení, že pojedeme do Lán. Od doby, co tým vedu, řídím sanitu spíš jen zřídka. Pro koho pojedu, nám řečeno nebylo,“ vypráví suše vedoucí autodopravy. Připouští ale, že posádka samozřejmě věděla své.