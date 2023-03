Když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal nedávno varování před čínskou sociální sítí TikTok, uvedl jako důvod kromě možného zneužívání osobních dat také potenciální dopad algoritmu na demokracii. TikTok je totiž například podle studie australského Lowy Institute schopný postupně měnit chování uživatelů. Zároveň má na něj vliv čínská vláda, a tak byl v minulosti cenzurován LGBT+ obsah nebo videa o pracovních táborech pro Ujgury. Nejbohatší člověk světa Elon Musk ale od převzetí Twitteru loni v říjnu ukazuje, že ke své vlivné sociální síti má přístup velmi podobný. S tím rozdílem, že neúměrný prostor tak nezískává žádná konkrétní ideologie, ale jeho vlastní názory.

V pondělí 12. února poslal ve 2:36 ráno James Musk, bratranec Elona, naléhavou zprávu zaměstnancům Twitteru o problému, který měl zasahovat celou platformu. Informoval o tom americký technologický magazín The Verge. „Kdokoliv, kdo umí psát software, prosím, pomozte vyřešit tento problém. Je to velmi urgentní. Pokud můžete pomoct, dejte lajk.“ A co byla tato urgentní krize? Tweet Elona Muska o právě odehraném Super Bowlu vidělo méně lidí než obdobný příspěvek prezidenta Joea Bidena.