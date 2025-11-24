Jak věrohodná je informace z profilu na sociální síti X, u něhož neznáte identitu člověka, který příspěvek napsal? Odpověď na tuto otázku by mohla přinést nová funkce, kterou platforma odstartovala o víkendu. Nově totiž mohou uživatelé sociální sítě X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zjistit, z jaké země různé účty jsou nebo kolikrát si tyto profily změnily jméno. Novinka vzbudila pozornost hlavně u účtů propagujících hnutí MAGA („Make America Great Again“) Donalda Trumpa. Ukázalo se, že mají jiný původ, než se očekávalo.
Co se dočtete dál
- Co za novou funkci platforma X připravila.
- Co se díky ní již odhalilo.
- Zda se to týká i české scény na X.
