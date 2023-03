Pád několika amerických bank v posledních dnech odhalil další vrstvu problémů současného finančního světa. Silicon Valley Bank doplatila na to, že investovala do mnoha různých dluhopisů, které po loňském zvyšování úroků americkou centrální bankou Fed výrazně propadly na hodnotě. Až výběry klientů způsobily jejich přecenění na reálnou tržní hodnotu a to znamenalo vymazání kapitálu této finanční instituce a okamžitý konec.

Není to přitom tak dlouho, co dva obří realitní fondy společností Blackstone a KKR omezily klientům možnost výběrů. I když se na první pohled může zdát, že obě události spolu nesouvisí, přesto mají společného jmenovatele. Je jím mnoho let provozovaná politika levných peněz a jejich následné prudké zdražení. Nulové úroky napumpovaly do astronomických výšin cenu mnoha aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo kryptoměny. Nyní hudba přestala hrát a přichází čas vystřízlivění. Ceny aktiv se přizpůsobují nové realitě drahých peněz, a jak je vidět na příkladech z posledních týdnů, tento proces zdaleka ještě neskončil.

Dění z několika posledních dní zcela otočilo očekávání investorů ohledně měnové politiky centrálních bank. Je možné, že právě nastal tzv. pivot, tedy obrat trendu měnové politiky. Někteří ekonomové předvídali, že k obratu nedojde, až vzroste nezaměstnanost nebo ekonomika spadne do recese, ale až „něco křupne“ ve finančním sektoru. Je možné, že největší bankrot americké banky od roku 2008 takovou přelomovou událostí je.

Významný signál vysílá administrativa USA, která se rozhodla zachránit všechny vklady, nejen ty pojištěné. Krátkodobě dobré řešení, které však dále zvyšuje morální hazard a dlouhodobě podporuje právě takové jednání manažerů, které způsobilo krach Silicon Valley Bank. Rekordně zadlužený globální systém zůstává nestabilní a návrat ke stabilitě bude pokračovat jak cestou deflačních kreditních událostí, tak plošným znehodnocením peněz. Proto i nadále dává smysl výrazná diverzifikace a využití reálných a tržně oceňovaných aktiv.