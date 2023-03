Polsko má mezi Čechy podivnou pověst. Je to sice druhý největší soused, ale známe ho velmi málo. A pokud, tak velmi zkarikovaně. Tak třeba na levné nákupy tam vždy do pohraničí mířily zájezdy téměř z celé země. Pro mnoho obyčejných Čechů má tím pádem Polsko podobu přecpaných tržnic se vším možným. V poslední době se polské potraviny zpopularizovaly pro ty, kteří pochopili, že se tam dá koupit levně poměrně kvalitní zboží – což mnohdy není to samé, které polští výrobci posílají do Česka na objednávku českých obchodníků.

Polsko nepatří mezi tradiční a populární cíle českých turistů a mezi byznysmeny má pověst spíš těžkého a náročného trhu, který jen nerad vpouští zahraniční konkurenci. Takže když se objeví příležitost, jak z jakéhokoli úhlu česko-polské vztahy posílit, mělo by se jí využít. Bohužel takovou příležitost nabídla až společná pomoc bojující Ukrajině, kdy se v Praze i Varšavě potkaly poměrně podobně uvažující vlády.