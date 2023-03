Jsou daně, které lidé nesou těžce, protože je mají hodně na očích. Když vyplníte daňové přiznání a následně zadáte své bance platební příkaz a nemalá částka z vašeho účtu odteče směrem k finančnímu úřadu, dobře víte, kolik jste na chod státu přispěli. Stejně působí pohled na výplatní pásku. Řada daní je ale podstatně skrytější, i když si jejich existenci ekonomicky gramotný člověk uvědomuje. Mezi ně patří danění výnosu z vkladů. O to se starat nemusíme, banka daň srazí a státu zaplatí sama. A co oči nevidí, to srdce nebolí.

Jenže mělo by. V době extrémně vysoké inflace jde vlastně o jednu z nejabsurdnějších daní.