Dva dny poté, co se šéf hnutí ANO Andrej Babiš pochlubil svým příznivcům účtem na TikToku, označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) sociální síť za bezpečnostní hrozbu. A doporučil čínskou aplikaci lidem ve státních službách smazat z telefonů a počítačů. „Doufám, že to je jenom náhoda,“ reagoval expremiér s nadsázku uvedl, že snad to nemíří proti němu.

Aplikace, jež podle kybernetického úřadu může zneužívat shromažďovaná data o uživatelích, se však Babiš nechce vzdát. Argumentem je, že na tiktokový účet, kde jej sleduje téměř 40 tisíc lidí, přidává věci z jiného než pracovním telefonu. Ani další politici se nechtějí loučit s populárním kanálem, na němž skrze krátká videa oslovují převážně mladé voliče.