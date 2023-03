Evropský komisař pro průmysl a vnitřní trh Thierry Breton se vydal do Bulharska. Nikoli na pláže nebo do hor, ale do tamních zbrojovek, aby podpořil rozšíření výroby munice pro Ukrajinu. Z Bulharska zamíří na Slovensko, do Česka i do Rumunska, Polska a také do rodné Francie. Ze stejného důvodu. Na východě Evropy se totiž vyrábí a bude vyrábět víc munice, která je a bude kvůli ruské válce na Ukrajině poměrně dost potřeba i v EU a zároveň je její výroba chemicky i materiálově náročná.

Něco podobného se odehrává v těžbě a zpracování vzácných zemin, které Evropa potřebuje a bude potřebovat pro svůj zelený průmysl, tedy hlavně energetická zařízení pro obnovitelné zdroje, jako jsou solární panely, větrné elektrárny a baterie. Teď je EU téměř kompletně závislá na dovozu a zpracování mimo své území. Shodou historických okolností se třeba jediný unijní zdroj manganu, klíčové přísady do baterií, nachází v Česku u Chvaletic. Nebo jediná továrna v EU zpracovávající vzácné kovy je ve východním Estonsku v Sillamäe. Polsko zase plánuje v Ratiboři postavit největší evropskou továrnu na výrobu solárních panelů, kterou v Evropě před časem de facto zabila čínská konkurence.