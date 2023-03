V Česku se opět se rozjela debata o platech ústavních činitelů a jako obvykle je naprosto ujetá. Babišovská opozice chce, aby se platy politiků zmrazily, přidal se k ní prezident a vládní strany rychle, v hrůze, že by mohly pohněvat lid, volají: „Tak jo, tak jo!“ Prosazuje se obskurní a v důsledcích i nebezpečný platový masochismus.

Zastánci mražení příjmů politiků argumentují solidaritou. To je samozřejmě v principu v pořádku, politici by měli mít podobné podmínky jako běžní lidé. Pokud se snižují reálně příjmy obecně, mělo by se to odrážet i v jejich platech. Jenže v současném českém případě o pouhou solidaritu nejde. Platy ústavních činitelů byly celé dva roky zmrazené, zatímco jak ve státní, tak v soukromé sféře rostly. Sice ne o celou inflaci, ale rostly. Politikům tak propadly reálně příjmy více než komukoli jinému. Solidaritu si odkroutili více než důkladně.