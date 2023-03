Prezident Petr Pavel oznámil, že se rozhodl podepsat kontroverzní návrh novely zákona o snížení červnové valorizace penzí. Zároveň ale řekl, že má pochybnosti o ústavnosti jejího schválení parlamentem. Bude proto chtít, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Pokud by stížnost nepodala opozice, je prý připraven tak učinit sám. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová vzápětí potvrdila, že se na Ústavní soud obrátí.

Rozhodnutí prezidenta nebylo dopředu jasné. „Bylo to stále 50 na 50, nakonec ale převážil názor ekonomů,“ řekl Pavel na tiskové konferenci. Novela zajistí, že důchody při mimořádné červnové valorizaci vzrostou v průměru o 760 korun. Podle původně platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech, kdy by důchody rostly rychleji než platy.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zmírnění valorizace ušetří jen letos státu asi 20 miliard korun a zpomalí i výměry v dalších letech: „Za deset let by se mělo ušetřit přes 300 miliard.“

Pavel uvedl, že se snažil naslouchat vládě i opozici. „Musím říct, že rozhodování nebylo lehké, žádné řešení není dobré, a rozhodně ne dobré pro všechny,“ vysvětlil s tím, že námitkám opozice rozuměl. Podle ní vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a také projednání ve stavu legislativní nouze ve sněmovně. „Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem,“ řekl k tomu Pavel.

Stejně tak ale podle svých slov chápal, že zpomalení růstu penzí je potřebné. Navrhovaná úprava podle Pavla pomůže vládě v budoucnu zpracovat takový vzorec valorizace, který bude pomáhat zejména důchodcům s nízkými příjmy. Navíc by podle něj bylo nespravedlivé, kdyby důchodcům rostly příjmy rychleji než třeba mladým rodinám s dětmi. Prezident také zmínil, že má výhrady k tomu, jak vláda o změně valorizace důchodů komunikovala. Stejně jako opozici mu vadí i to, že kabinet nedal potřebné peníze do rozpočtu.

Prezident se kvůli tomu sešel se zástupci největší opoziční strany ANO a bývalými členy vlády Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem. Ti se snažili Pavla přesvědčit o správnosti výtek opozice. „Vyložili jsme mu všechny argumenty, a to i z hlediska ústavního práva,“ řekl Havlíček pro HN.

Dodal, že prezidentovi zároveň předložili řešení, aby novelu vrátil s tím, že by se začalo pracovat na novém mechanismu valorizace, který by platil od příštího roku. Tím by se podle něj odstranily pochybnosti o ústavnosti chystané změny.

Záměr podat stížnost k Ústavnímu soudu oznámila kromě hnutí ANO také už neparlamentní ČSSD nebo odbory. Rovněž šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že prezident hodil přes palubu tři miliony příjemců důchodů, proto se jeho hnutí k žalobě připojí. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) ovšem řekla, že vláda byla při projednávání zákona ujištěna o tom, že její postup je v souladu s ústavou. HN v minulosti oslovily ústavní právníky a ti se přikláněli k názoru, že novela před Ústavním soudem obstojí. Právě to připomněl v úterý i prezident Pavel.