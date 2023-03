Existuje jedna věc, na níž se shodnou silně pravicoví a silně levicoví politici: Bankám se v případě problémů nemají dávat peníze. Prvním vadí zásahy vlády, deformace volného trhu a případně navyšování dluhu. Druhým hlavně zachraňování bohatých institucí a investorů penězi všech. Oba tábory mají svým způsobem pravdu, ale jak krize zaklepe na dveře, zásady procházejí tvrdým testem.

Do stabilizace bank se může zapojit samotný sektor, vlády či centrální banky. V současné situaci je aktivní hlavně třetí skupina. Centrální banka je v takovém případě typicky tlačena do záruk a dodávek peněz skrze půjčky. To ale znamená, že boj s inflací fakticky polevuje, takže hrozí, že to odnesou peněženky domácností, hlavně těch chudších. Naopak těm bohatším se otevírají příležitosti pro zisky z rostoucích cen aktiv, kam se poskytnuté peníze mohou přelévat.

Vládní záchrana bank je politicky nejméně průchodná. Posílat peníze do „bohatých firem“ z dluhu či daní všech je velmi citlivé. Navíc veřejné finance mnoha vyspělých zemí jsou v takovém stavu, že si obrovské injekce peněz bankám mohou těžko dovolit. A znovu je tu i problém s tím, že takové peníze mohou následně živit inflaci.

Řešení přímo v bankovním sektoru, kde silnější pomáhají slabším, nyní probíhá v zámoří. Je však objemově omezené a předpokládá, že si banky jako celek udrží důvěru. Peníze jdou ve finále z kapes klientů, kteří platí bankovní služby, přičemž ti zodpovědnější fakticky dotují ty, kteří více riskovali.

Skrze banky proudí do ekonomiky peníze a kolaps systému nikdo ve skutečnosti nechce riskovat. Důsledkem by byla hluboká ekonomická krize se všemi důsledky pro domácnosti i firmy. Na druhou stranu, řešit každé zaškobrtnutí je také velmi nákladné. Stojí to hodně peněz, deformuje trh a přináší morální hazard. Najít optimální řešení je velmi těžké, zvláště když se na finančních trzích dokážou střídat z hodiny na hodinu panika s euforií a spolu s tím se tak říkajíc pod rukama mění i situace v bankovním sektoru.