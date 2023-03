Před zákonem jsou si všichni rovni. A to by mělo platit také pro amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Jenže i jeho kritici a političtí soupeři varují, že trestní obvinění ve více než šest let staré kauze, kdy si koupil mlčenlivost své bývalé milenky, by v americké politice a společnosti natropilo více škody než užitku. Z Trumpa by udělalo politického mučedníka a ve výsledku by mu třeba i pomohlo k návratu do Bílého domu.

