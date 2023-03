Do nejvyšší budovy v Evropské unii se dostanete, jen pokud vás tam pustí české turnikety. V právě dokončovaném varšavském mrakodrapu Varso Tower, který se tyčí do výšky 310 metrů, je instalovala zlínská firma Cominfo. Do prostředí vstupní haly, kudy...

16. 2. 2023 ▪ 7 min. čtení