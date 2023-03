Čtu spoustu pobavených komentářů a narážím na plejádu memů, které marginalizují nebo zesměšňují organizátory a protagonisty nedávné demonstrace na Václavském náměstí. „Když bohatý právník nedokáže dostat na Václavák víc lidí než zadlužený hochštapler, není to tak horké,“ říká jeden z nich.

Protagonisté celé akce jsou – částečně legitimně – vykreslováni jako karikatury politického, společenského nebo intelektuálního rozměru. „Vysoká škola života“, parafráze z českých komedií obsazené švejkovskými zpodobněními českých politických radikálů, nahrávka rádoby plamenného projevu předáka mimosněmovních populistů se zvukovou stopou řeči Adolfa Hitlera. Kakofonie legrácek, které určitě mají svůj význam v odporu proti obavám z mobilizace agresivní nespokojenosti, které ale zároveň dokážou smést věc ze stolu, jako by to prostě nestálo za řeč. Jako by šlo o nějakou cirkusovou exotiku.