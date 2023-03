Ani na šestém zasedání bankovní rady pod vedením guvernéra Aleše Michla nepřistoupili její členové na zvýšení úroků. Základní sazba tak zůstává na sedmi procentech. „I symbolické zvýšení by bylo dobré. Stálo by za to pokusit se ovlivnit...

30. 3. 2023 ▪ 11:53 min.