V polovině března složil svůj poslanecký mandát s tím, že jde zpátky do armády. Vzbudilo to velkou pozornost, generálporučík Mychajlo Zabrodskyj ve svých 50 letech už patří mezi legendy mezi ukrajinskými veliteli. Nejvíce se mluví o jeho průlomu v létě 2014, kdy jeho jednotky na Donbasu dokázaly projít 470 kilometrů, z toho 170 kilometrů v týlu nepřítele. Teď se po intermezzu v politice vrátil do aktivní služby a stal se zástupcem náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného. Mnozí pozorovatelé spekulují, že právě Zabrodskyj bude mít na starosti ukrajinskou jarní protiofenzivu.

