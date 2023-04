Bylo jí čerstvých patnáct let, když před ni postavili na židli nalakovaný plech, do ruky jí dali štětec a nechali ji učit se malovat tak akorát tenkou, ale přesnou zlatou linku až do zblbnutí. „Vyprávěla nám, že jí to vůbec nešlo a že pořád...

Fotogalerie uvnitř