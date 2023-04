No to je krása. Třiadvacetiletá studentka Anna Sochorová si takhle pochvaluje obsah popelnice na bioodpad za jedním z pražských supermarketů. Je tma, do kontejneru si svítí baterkou. Uvnitř nachází pytel brambor, papriky, lilky, salát, a dokonce v plastu zabalené mandarinky, jahody a citrony. Popelnice je naplněná až po okraj. Některé kusy jsou zkažené, většina je ale třeba jen trochu otlučená. Chuti ani kvalitě to nevadí.

Vybrané ovoce a zeleninu Anna pečlivě skládá do připravené tašky. Na dumpster diving – neboli česky vybírání odpadků z kontejnerů obchodních řetězců – chodí už čtyři roky. Poslední měsíce ale mnohem častěji. A spolu s ní i stále víc mladých. Fotky svých úlovků sdílejí na sociálních sítích, kde si také vyměňují tipy na „výnosné“ popelnice.