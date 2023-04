Už od roku 2026 by se mohly nové důchody vypočítávat méně výhodně než dnes. Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí v materiálu k důchodové reformě, který mají HN k dispozici. Pro ty, kdo půjdou do penze v roce 2026, má být důchod v průměru...

11. 4. 2023 ▪ 4 min. čtení