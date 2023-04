Andrej Babiš má veškeré důvody ke spokojenosti. Preference hnutí ANO rostou už půl roku v řadě, dle agentury Median vystoupaly na 34,5 procenta. Kdyby se nyní konaly volby, mohl by si Babiš už chystat stůl ve Strakově akademii. Stačilo by, aby si plácl s desetiprocentním Tomiem Okamurou, což by mu nyní na rozdíl od minulosti nedělalo problémy. Měl by tak ve sněmovně pohodlnou většinu 109 poslanců. Comeback dokončen, Česko by bylo opět jeho.

Jak je to ale možné, když ANO nepřináší žádné alternativní návrhy, jak problémy země řešit, a sám Andrej Babiš je zalezlý a jen občas vystrčí nos na menší odborářskou demonstraci? Je to prosté. Na návratu Babiše pracuje nezáměrně, ale o to intenzivněji jak současná vláda, tak paradoxně i divočejší část opozice.