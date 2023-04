Po letech přešlapování na místě se v loňském roce naplno rozjel tendr na dostavbu pátého bloku v Dukovanech a mluví se do budoucna až o čtyřech blocích. Pro Česko je přitom zásadní jasně deklarovat, že chce budovat celou flotilu. Jde o klíčový impulz pro dodavatelský řetězec, aby zajistil potřebné zázemí včetně servisu a komponent lokálního původu. V opačném případě hrozí, že se v roce 2032 z exportéra elektřiny staneme importérem, zaznělo v debatě Hospodářských novin o budoucnosti českého jaderného průmyslu.

Podle účastníků debaty však zemi chybí jasná proklamace nejvyšších představitelů, která by posílila důvěru, že jaderná elektrárna skutečně bude. Po krachu tendru na dostavbu Temelína je pověst Česka u dodavatelů do jisté míry pošramocená. „Tendr by bylo vhodné doplnit prohlášením vlády nebo premiéra tak, jak to udělali předsedové vlád ve Francii, Polsku, Maďarsku a dalších zemích,“ říká Tomáš Kovalovský, předseda České jaderné asociace.

Přetahovaná o odborníky

„České firmy potřebují vědět, v jakém čase a v jakém rozsahu se bude stavět, aby se mohly připravit,“ konstatuje Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko. Protože je jádro žhavým tématem v řadě dalších zemí, může podle něho dojít k přetahování o odborníky a k soutěži o to, kdo jako první postaví certifikované dodavatelské řetězce. „Pokud Poláci dodrží svůj ambiciózní harmonogram a předhoní ostatní, může to české firmy zlákat, aby dodávaly jim, a u nás pak budou odborníci chybět. Druhá věc je, že dodavatelský řetězec se certifikuje dlouho. Jakmile bude vybudován pro polské projekty, je snadno přenositelný k nám. Pak tady poběží realizace na úkor našich firem,“ upozorňuje na aktuální rizika Jonáš.

Přestože se u nás od uvedení druhého bloku Temelína do provozu další jaderné elektrárny nestavěly, čeští experti disponují cenným know‑how. Provoz stávajících šesti jaderných bloků je plně zabezpečen s podporou českých dodavatelů a v mezidobí probíhala modernizace a zvyšování výkonu.

„Děje se to díky transferu know‑how. Pro nás je teď klíčové, abychom dokázali zajistit autonomní provoz i u budoucích bloků. Potřebné znalosti získáme jedině tehdy, když budou české firmy zapojené do samotné výstavby. Naskočit do toho později je velmi obtížné,“ míní Jiří Holinka, člen vedení Czech Power Industry Alliance. Spolupráce se zahraničním dodavatelem technologie navíc může českým firmám přinést zapojení do mezinárodního dodavatelského řetězce pro další zakázky ve světě.

Ne jeden blok, ale celou flotilu

„Je zcela zásadní, aby Česko dodrželo stanovený harmonogram na dostavbu Dukovan. A také aby deklarovalo zájem postavit celou flotilu jaderných bloků. Dodavatelé na základě takové informace vytvoří zázemí pro údržbu, servis, dodávky náhradních dílů a jejich další zlepšování. Pokud bychom postavili pouze jeden blok, budeme s velkou pravděpodobností náhradní díly dovážet ze zahraničí,“ upozorňuje Tomáš Kovalovský.

Pro české dodavatele přitom není klíčové, která ze tří technologií přihlášených do tendru ve finále vyhraje. Očekává se, že každý z účastníků tendru se bude snažit zapojit lokální dodavatele v co nejvyšší míře, aby si zajistil větší šanci na vítězství.

Například Francie má velmi propracovaný systém na zapojení dodavatelských řetězců v zemích, kde staví. „Na výstavbě elektrárny Hinkley Point C, která je zhruba v polovině, je dosud zapojeno 64 procent firem působících v Anglii. Spolupráce s lokálními dodavateli je jedním ze stavebních kamenů francouzské strategie,“ potvrzuje Roman Zdebor, šéf české pobočky EDF, která je jedním z uchazečů o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

Výchova mladých odborníků

Francouzi podle jeho slov také investují do technických oborů na školách. Očekávají, že jaderný obor bude v dohledné době potřebovat až 25 tisíc nových pracovníků.

Novou generaci energetiků potřebuje vychovat i Česko, protože současní experti postupně stárnou. Studenti středních a vysokých škol zatím jadernou energetiku za příliš atraktivní obor nepovažují. To by se mělo do budoucna změnit. V Dukovanech například vznikla jaderná akademie a odborníci volají po dalších investicích do technického vzdělávání.

Potřebujeme vychovat celou generaci jaderných energetiků, shodli se účastníci debaty o jaderném průmyslu v Česku. Část druhá

„Ve Francii se jádro těší také značné legislativní podpoře. Zákon, který významně usnadňuje výstavbu jaderných instancí, je zřejmým důkazem, že je v zemi prioritou,“ konstatuje Zdebor. Naopak u nás je potíž přijmout i územní rozhodnutí, do kterého vstupuje řada institucí. Podle Vítězslava Jonáše má jenom územní řízení k dostavbě Dukovan aktuálně roční zpoždění.

Mimořádná podpora veřejnosti

Jaderná energetika má u nás na rozdíl od Německa či Rakouska podporu u široké veřejnosti. „Celorepublikové průzkumy ukazují podporu okolo 65 procent, na Třebíčsku je to 80 až 85 procent,“ uvádí Vítězslav Jonáš. Ta se však nemusí udržet napořád. „Vhodná legislativa či daňové zvýhodnění můžou pomoci podporu dlouhodobě udržet, naopak zanedbání spolupráce může vyvolat odpor vůči výstavbě,“ dodává.

Monstrózní stavba přitáhne na Třebíčsko podle odhadů okolo pěti tisíc lidí. Už teď běží přípravy, aby region nárůst populace absorboval. Firmy uzavírají memoranda s městy a obcemi tak, aby vytvořily potřebné zázemí pro energetiky a zároveň využily obchodní příležitosti. Očekává se, že zatímco dělníci budou bydlet poblíž stavby, manažeři a inženýři zůstanou ve městech. Jejich příliv se tak v regionu rozloží.

