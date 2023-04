Největší finanční dům v zemi co do počtu klientů, Česká spořitelna (ČS), opět vyráží na nákupy. Poté co před pár týdny definitivně převzala zákazníky padlé Sberbank, jedná nyní s Hello bank o nákupu jejího úvěrového portfolia. Podle zdrojů HN jsou podepsány dokumenty o mlčenlivosti, takzvané NDA (non-disclosure agreements), a vedení obou bank se dohadují o ceně předpokládané transakce.

