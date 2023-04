Skončí válka na Ukrajině příměřím, nebo naprostým vítězstvím jedné ze stran? Ukrajinci i Rusové slibují totální úspěchy, ale „je obtížně představitelné, že by jedna či druhá strana dosáhla všeho, o co usiluje“, říká v rozhovoru s HN Stefano Stefanini, bývalý vysoce postavený italský diplomat a dnes přední analytik mezinárodního dění. Podle něj to ale neznamená, že by měl Západ svou podporu Ukrajině omezit – naopak. Stefanini dál pracuje pro italskou vládu – do Prahy přijel, aby vyjednal podporu Česka pro kandidaturu Říma jako místa konání světové výstavy Expo v roce 2030. Vedle Italů má zájem Saúdská Arábie a také ukrajinská Oděsa. Řím nabízí, že pokud zvítězí, uspořádá Expo společně s Oděsou jako výraz solidarity s Ukrajinou.

Pomáhá Západ Ukrajině dostatečně, nebo by mohl dělat víc? Nedávno jste spolu s dalšími experty napsal článek, kde vyzýváte k poskytnutí veškeré možné vojenské pomoci.

Nebylo to myšleno jako kritika, že by Západ doteď nedělal dost, ale jako apel, aby tato pomoc nadále pokračovala v neztenčené míře. A aby Ukrajina dostávala to, co potřebuje nejvíc. Momentálně to je hlavně munice.