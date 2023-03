Rusové nad válkou většinou nejásají, ale se záměrem podmanit si Ukrajinu souhlasí. V rozhovoru s HN to říká Jade McGlynnová, která v březnu vydala knihu o tom, jak ruská společnost invazi vnímá. Podle ní se nedá čekat, že by se na tom v dohledné době něco změnilo. „Dokud válka nějak neohrožuje vás nebo vaši rodinu, nepůjdete protestovat, když vám kvůli tomu hrozí represe,“ tvrdí britská odbornice, která v Rusku pět let žila. Zároveň mluví i o tom, jakých chyb se dopustil Západ ve vztahu k zemi vedené prezidentem Vladimirem Putinem.

Proč nejde o Putinovu válku, ale o válku Rusů, jak naznačuje název vaší knihy?

Pokud bychom válku nazývali jen Putinovou, nemohli bychom ji plně pochopit. Nemáme žádný důkaz o tom, že by teď byla velká část Rusů proti válce. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak by šlo hlavně o odpor proti konkrétním metodám, nikoliv proti cílům. Nějaká část Rusů tedy možná má námitky proti průběhu války nebo konkrétním ruským akcím, ale nikoliv proti záměru politicky si podmanit Ukrajinu. I když je sběr dat v podmínkách ruského režimu samozřejmě složitý, máme dost důkazů o tom, že značná část populace válku podporuje. A měli bychom se ptát proč.