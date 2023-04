Ukrajincům vyhovují spekulace o tom, kdy, kde a jak začne jejich ofenziva. Přispívá to k ruské nejistotě, říká v rozhovoru pro HN Lawrence Freedman, britský historik a spisovatel, který na londýnské King’s College pomohl vychovat několik generací nejen britských, ale obecně západních expertů na strategii a válčení. Do Prahy přijel minulý týden na pozvání Pražského centra pro výzkum míru Univerzity Karlovy na výroční konferenci tohoto výzkumného pracoviště. V současné situaci je podle něj ukrajinská armáda v lepší situaci než ruská, i když se potýká s nedostatkem munice. A západní podpora bojující Ukrajině podle Freedmana neklesá proto, že ve válce neumírají vojáci členských zemí NATO.

O chystané ukrajinské ofenzivě všichni mluví, všichni ji očekávají. Je management očekávání kolem této ofenzivy i u jejich spojenců dostatečně dobrý?

Mluvit o tom je velmi těžké, řízení očekávání je ošemetné. A samozřejmě to zkomplikovaly americké úniky informací, že by to mohlo být hodně obtížné a že by to všechno mohlo vést k patové situaci. To však určitým způsobem pomáhá s řízením očekávání, protože pokud všichni předpokládali, že Rusové budou smeteni, tak teď to považují za méně pravděpodobné.

S očekáváním je spojený i další problém: když slyšíte slovo ofenziva, předpokládáte, že vojáci povstanou ze zákopů a vrhnou se na nepřítele. To se může stát, ale může se to také rozvíjet postupně s dělostřeleckými útoky na ruské cíle. Uvidíme možná spoustu pokusů ukrajinské armády, než dojde k velkému pohybu či průlomu. Nejsme si ani jisti, kde k tomu dojde. Útok tak může začít ještě dříve, než si to uvědomíme. Ukrajinci chtějí udržet Rusy v nejistotě, kde, kdy a jak to přijde. Mám podezření, že jim vyhovuje, že existuje spousta protichůdných spekulací, protože to jen přispívá ke zmatku ohledně toho, co přijde.